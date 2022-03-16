再多279新冠患者離世　全港累計4847人死亡　病歿數超內地

本港新冠肺炎疫情大爆發，連日新增逾百人病歿，死亡個案至今終超越內地。醫管局總行政經理(質素及標準)劉家獻今日(16日)在疫情記者會公布，本港過去1天新增279宗死亡個案，當中包括217人於昨日(15日)離世，有61人為滯後呈報的死亡病例，另有1名53歲男子不在醫管局設施離世。全港新冠死亡個案，至今已累計4,847人，超越內地的4,636人。

劉家獻表示，在昨日離世的死亡個案中涉及124男93女，年齡介乎35至105歲，當中有125人來自院舍；死者中有151人未曾接種新冠疫苗、41人已打1針、21人打2針，4人已打3針；死亡個案當中，有198人為65歲以上長者。至於不在醫管局設施離世的53歲男子，患有腎衰竭，隔日需洗腎，染疫後在家離世，至今合共15人不在醫管局設施離世。

在年輕死亡個案方面，包括1名35歲患乙型肝炎病人，並有肝癌及已擴散；另一病人曾腦出血病，長期臥床，亦有一位42歲患大腸癌病人並已擴散；有1名44歲病人因腦出血入院，其後驗出帶有新冠病毒；其餘死者均患有長期病患。至於滯後呈報個案方面，由3月8日至14日共有61人離世，涉及34男27女，年齡介乎42至105歲。

另外，昨日共有1,058名確診病人康復出院。有約40名病人在入院篩查或檢測時確診，有近40多名同房病人列為密切接觸者。至今有近18,118名公院職員染疫，當中8,629人已復工。