賊鴛鴦夥13歲男童偷單車網上變賣　涉多宗同類案被捕

屯門警區人員早前調查區內一宗單車盜竊案，拘捕一名年僅13歲的男童。經追查後，揭發背後有不法分子「一條龍」式犯案，他們假扮二手單車賣家，將偷取得來的單車放上網賣，為提高警方調查難度，更安排送貨予買家，全程不用現身。警方作全方位調查後，昨在區內一公屋單位拘捕一對賊鴛鴦，相信他們涉及多宗同類案件，並起回相關單車贓物。

一名市民於2月25日報案，指其停泊於屯門龍澤路單車停泊處的一輛約值700港元的單車被盜去，案件由屯門警區刑事調查隊接手。探員懷疑有人將盜走的單車透過網上平台售賣，經抽絲剝繭調查後，迅速鎖定疑人身份，並於本月1日採取行動，在將軍澳區拘捕一名涉案男童，檢回涉案的單車。

探員經情報分析及深入調查，再鎖定兩名涉案男女，相信有人在單車停泊處偷單車後，假扮二手單車賣家在網上放售，並提供銀行戶口收款，再安排送貨到買家手上。昨日(15日)警方見時機成熟，掩至屯門一公屋單位，以涉嫌盜竊拘捕一名姓劉(44歲)男子及姓黃(35歲)女子，在屋內檢獲6輛懷疑與案有關的單車，以及相關犯案工具，檢獲的單車總值2.5萬港元。據知兩名被捕男女為情侶關係，正被扣留調查。

警方呼籲市民應將單車放置在合法的單車停泊處，並把單車輪牢固地鎖在固定設施上，切勿將單車隨意停泊在街道或公眾地方，以免賊人有機可乘。倘市民懷疑單車被盜，請致電3661 5857 與屯門警區刑事調查隊聯絡。