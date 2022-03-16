大埔及沙頭角兩宗斬人案 反黑組拘7男涉傷人及藏武

警方就2月25日在沙頭角鹿頸路，2名約20歲男子被數名刀手襲擊，以及3月4日在大埔廣福邨停車場一名25歲男子遭多名大漢持刀襲擊的傷人案件調查後，今日(16日)清晨時分在大埔區採取拘捕行動。

新界北總區反黑組聯同大埔警區刑事部、及邊界警區重案組採取聯合行動，以涉嫌傷人、藏有攻擊性武器等罪名，拘捕7名(19至37歲)本地男子，他們涉嫌與上述案件有關。案件交由大埔警區反黑組繼續調查，所有疑犯現正被扣留調查。

警方行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。警方強調絕不容忍任何三合會的成員及他們的非法活動，並會繼續加強執法行動打擊相關犯罪活動。

2月25日晚，姓邱(20歲)男子駕車載同姓黃(21歲)男乘客，在鹿頸路近海背嶺遭一輛七人車迎頭撞，4至5名持利刀及壘球棍大漢從七人車跳下施襲。邱及黃落車倉皇走避仍捱斬，邱的頸、背中刀躲進草叢，黃則頭、背及手腳濺血，兇徒得逞後登上另一接應車輛逃去。

其後於3月4日凌晨，姓馬(25歲)男子在廣福邨車場外被4名男子以刀襲擊，致手臂及腳受傷，他自行到醫院求診。4名兇徒則登上3輛私家車逃遁。