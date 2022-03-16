感召義工齊護老計劃至今招募百人　首輪20人分派14安老院舍

新冠疫情嚴峻，尤其對長者影響極大。多名議員有見安老院舍支援不足，於本月初推出「感召義工齊護老計劃」，希望招募義工協助安老院舍照顧工作。該計劃現時暫有100名義工，將會於明天(17日)開始派出首輪20名義工到14間安老院舍協助。

議員何君堯表示，義工計劃將會在明天啟動，希望首個星期，能夠派出20名義工到14間安老院舍幫忙，主要集中在九龍和新界區。他又表示，不排除義工在服務時感到有興趣，若義工接受24小時的培訓，亦可以考慮轉為長工，而計劃一方亦會為義工提供保護衣、口罩、保險等。

社福界議員狄志遠表示，兩周前安老院舍的照顧問題已經非常嚴重，議員亦有向政府反映，惟政府在上周3月9日才表示會關注老人防疫問題，但已經造成2000明長者在安老院舍離世。他指安老院舍叫天不應叫地不聞，缺乏支援熱線，雖然現在有不少職員康復可以復工，但政府近日正在搶人，故安老院舍的人手、隔離地方和資源均仍然嚴重不足。

議員管浩鳴亦指出，安老院舍人手不足，即使薪金加提升數倍亦難以聘請人手，對是次有100名義工自發性走出來非常感動，相信義工能為對院舍職員打一支「強心針」。