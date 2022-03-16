同日在2港鐵站偷拍5女子裙底　無業男囚8周

一名無業男子在去年10月，於一日之內在2個港鐵站5度偷拍女性裙底，因而被控5項非法拍攝或觀察私密部位罪。他於今年1月底認罪，被還押至今天（16日）在九龍城裁判法院判刑。裁判官崔美霞指本案案情嚴重，判被告即時入獄8星期。

48歲被告賴秋強，承認5項非法拍攝或觀察私密部位罪。控罪指他於2021年10月20日，分別5次在港鐵長沙灣站及尖沙咀站拍攝5名女子的私密部位。案情指，案發當日被告在尖沙咀站拿着手機及報紙，偷拍其中2名女事主時，被便衣警員發現並當場拘捕。警方事後再從被告的手提電話內，搜出另外3段在長沙灣站拍攝的裙底影片。被告在被警誡下表示「我一時無所事事先用電話影啲女仔裙底」。

辯方今日求情指，被告有頸椎神經痛、焦慮症、抑鬱症及高血壓等問題，已多年沒有工作，構成壓力及心理問題。而被告早在案件首次提堂已經認罪，希望法庭考慮5項控罪在同日發生，將刑罰同期執行。不過裁判官就反駁指，5項控罪雖然發生在同一天，但涉及地鐵站內的不同出口，包括扶手樓梯及樓梯間，牽涉5名受害女性，故有必要將部分刑期分期執行。裁判官續指，法庭有責任保護女性，被告嚴重侵犯女性私隱，即使初犯，監禁也是無可避免，最終以每項控罪監禁6星期為量刑起點，考慮被告認罪及量刑整體性後，總刑期為8星期。

案件編號：KCCC305/2022