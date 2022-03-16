網購詐騙專頁破綻顯見　多非華裔人士「讚好」要提防

網購騙案時有發生，社交網站不時有詐騙專頁，假稱有貨品出售，實質是騙徒收款後逃之夭夭。警方提醒市民，可以循幾方面觀察專頁有否可疑，包括「讚好」專頁的人如充斥着非華裔人士就要留神，因為「不分國籍的粉絲價錢只是三分之一左右，詐騙也要計算成本的」，另可留意貼文是否多人派「嬲嬲」、售賣貨品雜亂但超值等。

騙徒為防詐騙專頁容易識破，會抄襲店名、使用太空電話咭、亂寫地址、買Like、找舊專頁「借殼」翻生等。警方提醒市民可循幾個方向找破綻，包括讚好專頁的人多為非華裔人士、售賣貨品雜亂但超值、讚好專頁人數和貼文數目不成正比、貼文充斥「嬲嬲」、欠缺專頁發展過程等。

截至今日(16日)，最近一周接報的詐騙專頁包括Global buy、100% Superior product、Pac Gourme、平價港、樂遊HK、Danica's Online Shop、Internal exclusive sale、100% discount，以及Yuki shop。常被用作詐騙幌子的貨品有手袋、手機/平板電腦、遊戲帳戶/虛擬武器、鮑魚、電腦配件、代餐、飲水機、相機、零食等。