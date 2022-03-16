受新冠疫情影響　103條巴士線延長停駛至3.30

運輸署今日(16日)回應東網記者查詢，指由於新冠疫情嚴峻、員工感染及需接受隔離或檢疫的情況仍然持續，嚴重影響專營巴士公司的人手安排，在因應實際乘客需求及其人手和資源安排等因素，在維持配合乘客需求的原則下，當局已批准5間巴士公司在明日(17日)至本月30日，繼續暫停已於本月4日至今日期間暫停服務的路線。

受影響的路線包括97條有其他替代公共交通服務的路線；5條只在假日提供服務的郊遊路線；以及1條通宵路線。此外，主要服務旅客、前往陸路口岸和機場的路線，因應早前實施的入境防疫抗疫措施，已獲批服務調整作有限度服務或獲准暫停服務。運輸署會繼續與各公共交通營辦商保持緊密溝通，並密切監察整體公共交通服務，以盡量減輕影響。

運輸署表示，加上政府實施的收緊社交距離措施令乘客量顯著下跌，而運輸署一直與各專營巴士公司緊密聯繫，處理他們調整服務水平的申請，在因應實際乘客需求及其人手和資源安排等因素，在維持配合乘客需求的原則下作出以上安排。