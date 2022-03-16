政Whats噏：新冠口服藥已抵港　田北辰促逐步擴展至社區

治療新冠肺炎嘅口服藥雖已抵港，但數量到底有幾多？政府就未有透露，一直咬住呢點唔放嘅議員田北辰重申只係擔心唔夠用，又話希望政府逐步將口服藥擴展到社區，佢建議以分年齡層作為服用優先次序。

政府日前話醫管局已引入兩款治療新冠嘅口服藥，將會成為對抗第5波疫情嘅主力，並會提早為院舍長者提供藥物，亦會優先安排長者治療同埋送到合適隔離設施。

田北辰今日(16日)喺Facebook上載咗一段短片，佢先係批評政府唔肯透露買咗幾多劑量嘅口服藥，仲話有朋友家中有確診者，致電政府診所同醫院問口服藥嘅情況，但對方就話冇任何指示，佢認為政府要講清楚使用口服藥嘅優先次序，當然係院舍嘅確診長者優先喇！

喺處理院舍嘅確診者之後，佢認為要擴展到社區，例如喺隔離營或家居隔離嘅長者，應有渠道畀佢哋搵到醫生診斷係咪適合食口服藥，係嘅話就開藥，之後再分年齡層，例如80歲嘅確診長者優先，繼而分層降至70及60歲以上，逐步延展至其他年齡層，當中以冇打針嘅優先。

至於家居隔離嘅確診者，應該以視像方式同政府診所醫生或私家醫生問症，然後再獲配藥。佢又指政府以防疫抗疫優先，口服藥應該免費提供，唔可以出現有錢就搶到藥嘅情況。