暫緩追租條例草案3.18刊憲　租戶反映仍被追討2月租金

為紓緩中小企經營成本，港府擬立法暫緩業主向租戶追討欠租，為期3個月。就相關條例草案將於本周五（18日）刊憲，下周三(23日)在立法會首讀。東網仍接獲投訴，指黃埔商場租戶近日仍被追討欠租。該商戶指，第五波疫情下，商場已淪為死城，上月虧蝕近10萬港元，慨嘆業主無提供減租或容許延遲交租，憂開業24年的心血或付之一炬。

在黃埔商場經營時裝店的鄭小姐稱，今年初第五波疫情未肆虐時，生意漸見起色，故和業主簽約續租兩年，約260平方呎的店舖月租加至1萬多港元。然而，疫情復燃後區內多人染疫，鄰近補習社、美容院等相繼停業，商場上月人流驟減淪為「死城」，全個月僅「3、4張單」，營業額只有數千港元，計及舖租、買貨等開支，倒蝕10萬港元。

鄭小姐表示，上月曾致電業主商討租金事宜，惟對方拒援助。及後，她於上月28日收到兩封律師信追討2月租金，而她上周亦已交租。對於當局擬立法暫緩業主追租3個月，她指業主在過往疫情曾推出優惠谷商場人流，又容許延遲交租。然而，目前營商環境較過往惡劣，商場多個租戶已書面要求業界共度時艱，惟業主「企硬」不減租。她坦言，現時除非借錢周轉，否則仍面臨結業危機。