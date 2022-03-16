職員確診　張宇人冇中招　立會累計染疫個案達164宗

疫情持續，立法會秘書處再接獲3宗確診個案，其中飲食界議員張宇人的職員經快速檢測證實染疫，而張宇人今早(16日)進核酸檢測，結果沒感染病毒。自今年1月24日起，立法會累計有164宗確診個案。

秘書處指出，該名張宇人的職員最近於3月9日返回立法會綜合大樓8樓，並曾到訪地下文件收發處，當日返回大樓前曾進行快速檢測，結果確診。該名職員當日曾與張宇人及同事接觸。張宇人及有關同事已進行快速檢測，結果均沒染疫，張亦於今早再進行核酸檢測，結果沒感染病毒。

另外，秘書處2名職員亦確診，其中1名屬議會事務部，最近在綜合大樓上班的日期為2月14日；另1名屬物業及保安組，最近在綜合大樓及中信大廈上班的日期為3月14日；1名外判技術員亦確診，他最近於2月18日在綜合大樓工作。

因應感染風險及需要，秘書長安排明天晚上(17日)消毒中信大廈部分地方及綜合大樓有關樓層、工作地點及公共地方。此外，近日與上述秘書處職員或人士接觸的工作人員會接受檢測，取得沒染疫結果後才返回立法會辦公處所工作。