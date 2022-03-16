再多6人打針後2周內死亡　年齡最大101歲

再多6人接種新冠疫苗後死亡！衞生署今日(16日)公布，截至本周日(13日)晚上11時59分的過去1周，署方共接獲44宗涉及曾打針人士的異常事件報告，當中包括6宗曾經於離世前14天內打針的死亡報告，個案涉及1男5女，年齡介乎51至101歲，均沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

本周日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結53宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為當中13宗個案與疫苗接種沒有關聯，另有17宗仍待取得更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

根據醫管局資料，上月14日至本周日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有690.7宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有37.7宗。當中未有接種疫苗紀錄的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每10萬人有18.3宗，而有接種疫苗紀錄的同類死亡個案比率則為每10萬人有1.3宗。

過去1周本港市民合共接種了約1,408萬劑新冠疫苗。已接種最少1劑疫苗的市民約641萬名，佔全港12歲或以上人口的91%。衞生署共接獲7,173宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.05%。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括83宗涉及曾經於離世前14天內接種疫苗，佔疫苗接種總劑量的0.0006%，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

此外，長者接種方面，現時本地80歲或以上長者的接種率只有約55%，衞生署表示，該年齡層中有45%的長者正處於高風險狀態。