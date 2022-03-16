車Cam直擊：Tesla大帽山爬頭失控撼路牌剷草叢　司機涉危駕被捕

大帽山發生車禍。昨晚(15日)10時許，一輛Tesla電動車沿荃錦公路往荃灣方向、駛至近大帽山郊野公園遊客中心時，疑越線爬頭後失控，掃冧路牌及撞毀遊客中心的牌坊後，繼而衝前約50米，剷落路旁草叢，猛撼一棵大樹始告停下。Tesla左前轆及車牌飛脫，車頭冚摺起。其他途經司機見狀，擔心車內有人被困，隨即協助報警。

有「車Cam」拍下意外一刻，顯示Tesla連續逆線向兩輛車爬頭，情況險象環生，撞毀牌坊時塵土飛揚。姓何(23歲)男司機手部擦傷，同車一名乘客亦受傷，幸2人傷勢不嚴重，由救護車送院治理。警方封鎖現場，涉事電動車隨後由拖車將其移回路面及拖走查驗。受事故影響，現場交通一度受阻。

警方經調查後，今晨（16日）以涉嫌危險駕駛拘捕該名涉案男司機。警方嚴厲譴責違例司機不負責任的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險，更是引致嚴重交通意外的主要原因，警方必定嚴正執法，絕不姑息。

任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，最高可被判處監禁3年及罰款2.5萬港元。如屬首次被定罪，可被取消駕駛資格至少6個月；如再次被定罪，則可被取消駕駛資格至少2年，另外須強制修習駕駛改進課程及記違例駕駛10分。