東網積極跟進棺木缺貨　 家屬終覓得棺木　喪事終如期舉行

東網昨日(15日)報道，因應深圳方面封關，棺木未能經陸路運抵本港，本港棺木缺貨，或會推遲喪事舉行日期，不少家屬因而徬徨無助，空等無了期。讀者何先生昨日亦反映其母親早前因染疫去世，將於本周六(19日)火化，但奈何棺木不足，當日能否如期火化仍是未知之數。東網為民發聲的報道一出，即引起社會迴響，普羅大眾對港人生死不寧感到痛心，紛紛要求政府盡快與內地協調。事隔一日，何先生即傳來好消息，指代理已覓棺木，於本周五(18日)抵港，母親遺體可如期火化，並對東網積極跟進表示感激。

何先生今日接受訪問時，表示當日母親遺體可如期火化，惟火葬場爐期由下午改為傍晚，而該副棺木的價格，會比平時貴約2至3千港元，但他坦言沒有所謂，因為也想母親走得安詳。何先生亦強調現時很多染疫的長者離開，希望各個負責的部門也增派人手，包括處理死亡證申請等，令先人可以更入土為安，家屬也放下心頭大石。

東網繼續發揮第四權精神，透過報道對政府、企業或社會發揮監察作用。因此，政府今日亦立即回應，指因應跨境物流受影響，當局有跟內地商討如何解決，目前至少有兩批棺木會從水、陸路運往香港。