疫情陰霾易招負面情緒　88歲獨居翁：驚死咗無人知

本港第5波新冠疫情未止，大多死亡個案均來自長者。社企《銀杏館》今日(16日)在社交平台發文稱，其工作人員近日向獨居長者派發飯盒期間，發現「老友記」不但生活困難，且情緒受疫情陰霾影響下，負面想法不斷，甚至有長者直言：「我好驚死咗都無人知。」

《銀杏館》表示，工作人員近日前往屯門區派發飯盒，不時有長者向他們了解更多疫情資訊，甚至透露自己的不安。82歲的飯友麥婆婆(化名)表示，疫情爆發以來，每天她都在預支惶恐，先天下之憂而憂，「我好驚要拉去隔離，我無牙唔食得好硬，我中過風又唔係好行得」。她又表示，聽聞不少長者在疫情下去世，自己知道後都感到「心翳翳」。

88歲獨居的李伯(化名)則向工作人員表示：「我好驚死咗都無人知，去開啲地方全部關門，叫我喺屋企唔好出街......係屋企困左好耐，聽講出面好亂搶嘢食......打起仗我哋幾十歲唔夠人搶......」而從李伯使用的舊式古董手機可見，新式的應用程式皆與他絕緣，他更不可能從電話中獲得最新的抗疫資訊。

《銀杏館》指出，在平衡社交距離的同時，對長者關切的上門輔導至為重要。好多貧窮的長者未必識字，視像探訪、遙距輔導等或者只會為長者加多一層無力感。另呼籲親人、朋友或鄰里，多主動聯絡周邊長者，或可使長者不會感到被社會遺棄而產生孤獨感。