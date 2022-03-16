新一批內地醫療物資抵港　將陸續派發前線及有需要的市民

商務及經濟發展局今日(16日)表示，政府採購了大量醫療物資，包括快速抗原測試包、中成藥、個人保護裝備等，相關醫療物資陸續分批運抵本港，配合不同的防疫抗疫工作。工作小組已全速將醫療物資透過相關政府部門、「全港社區抗疫連線及其他熱心社團，分發予前線人員、接受治療和有需要的市民。

經中央協調採購的醫療物資包括已接收的超過9,400萬份快速抗原測試包及不同個人保護裝備，包括超過1.8億個N95、KN95及外科口罩，以及超過1,400萬件其他保護裝備包括全身防護衣、保護袍、保護眼罩、保護面罩、保護鞋套及手術或檢查手套等。

中央捐贈60萬盒的抗疫中成藥正分批抵港，工作小組將已抵港的全數分發。中央亦協調內地生產者加快加速對本港零售市場的供應，確保不少防疫中成藥的貨源及供應得以及時補給。港府亦會繼續採購抗疫中成藥，以增加香港在這方面的供應以保障市民的健康。

工作小組亦已接收超過130萬部血氧儀，除通過上述的抗疫物資包派發予待入院或隔離設施的確診人士之用，大部分已分發予醫管局供病人使用。在與運輸及房屋局牽頭的內地供港物資供應工作小組互相協作下，政府已增加水路和陸路包括鐵路多個口岸的綜合運送能力，而政府物流服務署又新增多個大型臨時倉儲地方，合共約16萬平方米，擴大本港的貨存和物流安排的能力。

另外，香港電台32台作為「防疫資訊台」亦製作了特輯，讓市民更了解抗疫中成藥的效用和服用須知。