醫護踢爆亞博病床不適宜無自理能力人士　有長者無涼沖背臀流膿

第5波疫情下確診者數目大增，亞洲國際博覽社區治療設施，由原本收治輕症病人入住改為接收不少長者、長期病患及需要長期臥床及重症的病人。醫管局承認，由於人手緊張未能安排為臥床病人沐浴。亞博今日(16日)除有3名長者死亡1人昏迷外，亦有確診長者的家屬向傳媒投訴，入院逾月都沒有洗澡，加上長時間臥床及無人協助轉身，導致背部和臀部出血流膿。足見長者「無涼沖，無陰功」的說法，絕非虛言。東網正向相關部門查詢。

有於亞博工作的護理員向東網爆料，由於亞博原本供年輕、有自理能力及輕症患者入住，故使用的病床沒有調整上下的功能，只可以調整床頭的高低，僅約20張電動病床供重症患者使用。不少長者使用的都是要人手調校的病床。由於長者的自理能力不足，即使是抹身及換尿片等工作，亦要由護班員蹲下去用手去搖床頭高低，故需時甚久。該護班員又指，差不多每天要為兩百三十多張病床的長者服務，故實在很難照顧每個長者的需要。

醫管局承認，由於人手緊張未能安排為臥床病人沐浴，僅稱醫護人員會適時為病人評估，定期提供護理，例如每隔4至6小時替病人轉換臥式、更換尿片及清潔皮膚。另外，亦會定時替病人檢視皮膚狀況，因應病人需要，替病人作床上抹身，保持病人身體清潔。