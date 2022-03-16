元朗私家車撞途人　27歲男司機涉危駕被捕

警方今日(16日)凌晨時分接報，指元朗一輛黑色私家車，沿大棠路往市中心方向駛至近顯峯居時，撞到一名剛落紅色小巴及正在橫過馬路的姓陳(65歲)男途人。陳男頭部嚴重受傷，送院時一度昏迷，幸好及後甦醒。

警方到場調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」，拘捕該名姓鍾(27歲)男司機。有「天眼」拍下事發經過，顯示陳男落小巴後停一停，然後於小巴後面走過馬路。適時，私家車急速駛至，懷疑收掣不及撞向陳男，他隨即被撞至彈飛。

警方呼籲，任何市民如目擊事發經過或有與本案相關的資料提供，請立即致電3661 3800與新界北總區交通部聯絡。警方嚴厲譴責違例司機不負責任的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險，更往往是引致嚴重交通意外的主要原因，警方必定嚴正執法，絕不姑息。

警方重申，「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁7年及罰款50,000港元。如屬首次被定罪，可被取消駕駛資格至少2年；如再次被定罪，則可被取消駕駛資格至少5年，另外須強制修習駕駛改進課程及記違例駕駛10分，各位駕駛者切勿以身試法。