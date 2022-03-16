日本東北外海7.7級地震　東京都一帶210萬戶停電

日本東北地區福島縣及宮城縣外海周三（16日）晚上發生兩次地震，其中一次錄得黎克特制7.7級。東京都震感強烈，連同鄰近縣份近210萬戶停電。日本氣象廳發出海嘯預警，海邊出現1米高海浪，呼籲民眾遠離沿海及前往高地暫避，直至警報解除為止。

歐洲地中海地震中心指，地震於東京時間晚上11時24分及36分發生，初次地震強度為黎克特制6級，震源深度10公里。第二次地震強度為7.3級，震源深度80公里。中國地震台網及香港天文台則指，地震最強強度是7.7級。美國地質勘探局指，兩次地震強度分別是6.4級和7.3級。受地震影響，福島縣相馬市全市電力供應中斷，神奈川縣及東京都部分地區停電。

有日本網民指，地震期間感到顫抖及頭暈，跟11年前311大地震相似。首相官邸的危機管理中心即時設置官邸對策室應對。全國警署正確認受災狀況，自衞隊派出飛機在受災地區上空視察，而東京電力公司正在確認福島第一及第二核電站有沒有異常。位於茨城縣的東海第二核電站，沒有異常情況，宮城縣女川核電站已停止運作。