日本東北外海7.7級地震至少1死69傷　新幹線有車卡出軌

福島縣有民居在震後雜物散落一地。

日本東北地區福島縣及宮城縣外海當地時間周三（16日）晚上11時36分左右，發生7.7級地震，導致關東全區域約有210萬戶停電。目前多地傳出多宗有民眾跌倒、被倒下家具壓倒受傷的報告，福島相馬市已確定有1人死亡，另多地有合共至少69人受傷。東北新幹線則有列車車卡出軌，無人受傷。

截至當地時間周四（17日）凌晨3時，宮城縣至少有37人在地震中受傷、福島縣則有22名傷者，岩手縣、秋田縣、山形縣、關東甲信越等地合共10人傷。

一列新幹線列車在福島站和白石藏王站之間出軌，部分車卡傾側，停止行駛，JR東日本稱車上有96名乘客，皆沒有受傷。

日本首都東京也感受到今次強烈地震，《東網》收到讀者提供的影片，可見其親人在東京的住所在地震發生時，天花吊燈等物件不停搖晃。

當局在地震後發出海嘯警報，在當地時間周四（17日）凌晨零時29分，宮城縣石卷港觀測到約20厘米的海嘯。福島縣的相馬港、以及磐城市的小名濱港也在差不多時間，錄得數厘米的海嘯。

另外，位於茨城縣東海村的東海第二核電站已停止運轉，目前正在確認核電站是否受到了地震影響。福島第一核電站5號機組渦輪機樓一度響起火警警報，後來證實是誤鳴。除此之外，福島縣的廣野火力發電站的5號及6號機組在震後停止運作，是造成大規模停電的原因之一。