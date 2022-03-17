馬鞍山7歲女童遇溺亡　2救生員及負責人涉夾假口供被捕

警方於去年9月22日傍晚接獲報案，指一名7歲女童於馬鞍山西沙路533號帝琴灣會所泳池游泳期間懷疑遇溺。該名女童當日昏迷被送往威爾斯親王醫院救治，其後被證實死亡。當時警方接報到場及經初步調查後，相信該名女童在上址游泳期間遇溺。

沙田警區重案組跟進及經進一步調查後，發現上址一名泳池負責人及另外兩名救生員向警方提供假口供，隱瞞事發時上址只有一名救生員當值。該3名年齡介乎20歲至28歲男子，昨日(16日)已被控以各一項「誤導警務人員」罪，而該物業管理公司今日亦已被票控，案件將於本月21日在沙田裁判法院提堂。

案發於去年9月，一名7歲女童在上址游泳期間懷疑遇溺，期間有泳客發現，遂將其救起，再交由救護車送往威爾斯親王醫院搶救，惜最後不治。警方經初步調查後，相信女童在上址游泳期間遇溺，當日案件暫列「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，女童姓李(38歲)父親涉疏忽照顧被捕。

據了解，涉事泳池面積25米乘25米，設淺水區及深水區，水深0.8米至1.4米，並安排兩名救生員在場當值。事發前的下午，涉事女童伴隨家人到上址會所與朋友聚會玩耍，期間有成人陪同多名小童到淺水區戲水。其後，李父發現女兒失去蹤影，未幾便有泳客發現其女兒沉在水中，隨即將其救起，在場救生員亦為女童急救，惜女童仍終告不治。

當時有自稱屋苑居民質疑屋苑泳池的救生員長期失職，今次慘劇原可避免。據指，泳池內規定要有兩名救生員同時當值，惟大部分時間僅有一人出現，且長期離開瞭望台，不時坐在泳池入口泳客座椅位置，離泳池中央約15米，更長期專注用手機。

資料顯示，根據《泳池規例》，供為數20個或以上住宅單位使用的私人泳池，其向泳客開放的所有時間內，應有不少於兩名救生員在場當值，而該等救生員須持有有效證明書，證明持證人的技能標準不低於香港拯溺總會銅章持有人的技能標 準。 香港拯溺總會是本港唯一頒授救生員資格的機構。