市民疫下精神健康瀕爆煲　機構首2月接逾萬宗投訴

近日網上不時流出惹人熱議短片，例如有女士除罩大鬧港鐵、有乘客因咳嗽聲引發打架等，惹人聯想長期抗疫令人壓力爆煲。而政府採取最嚴厲的防疫措施，市民活動減少，多留在家中，着實令不少人出現情緒問題，有機構今年首2個月接獲逾萬宗電話求助，較去年同期急升逾5成。接線義工指抗疫環境下，不論家長、幼童或長者都現情緒問題，甚至有抑鬱症患者欲了結生命，盼政府正視市民疫下精神健康，以防悲劇發生。

利民會「即時通」精神健康支援熱線，今年首2個月接獲11861宗電話求助，較去年同期的7737宗，上升約53%，超過7成與新冠疫情引致的因素有關，當中37%受失業和經濟前景不樂觀困擾。義工Melody直言，近期接聽的求助電話直線上升，有家長與子女「困獸鬥」，無論長幼的情緒都出現問題，子女埋怨無法上學及外出，家長則連過往因子女上學後的私人時間亦被「剝奪」，深宵時分致電求助，只為宣洩情緒，「家長冇咗自己時間，小朋友冇得落街玩，大家都唔開心。」

Melody坦言，市民在今輪疫情下的精神壓力最大，長期困在家是情緒問題的觸發點。機構亦接聽到許多患抑鬱症或噪狂症患者來電，他們因社區設施關閉，甚至無法出外覆診，透過話筒宣洩，情緒被激發至臨界點；亦有求助的獨居長者擔心確診亡，坦言對人生沒希望。

利民會「即時通」24小時精神健康熱線項目經理張斯皓說，疫情下不少人的家同時是子女學習、丈夫工作及家人作息的地方，彼此都沒有空間，「曾有市民致電稱，想在家中哭泣都沒有空間，亦不想加重家人負擔而忍着，是港人在疫情下的悲歌。」機構設立的熱線全天候運作，而接聽義工受過精神健康訓練，任何人都可以隨時致電求助，即使純粹情緒發洩，接受義工開導，亦是一種紓緩情緒的方法。

至於停業多時的場所，以至被圍封的公共設施何時重開，食物及衞生局發言人說，在疫情許可時會因應公共衞生風險評估、疫苗接種進度等因素，適當地調節社交距離措施。