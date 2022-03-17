病徵似更年期　女性心臟病易被忽略

古有美女西施患上心病而經常捧心皺眉，但仍沉魚落雁，引伸至「東施效顰」成語。古代的心病，現今或是心臟病，坊間鮮有年輕女士患心臟病，但心臟專科醫生陳曉藍指，更年期後女士因欠缺女性賀爾蒙保護，患病風險其實與男性同樣高，但由於不少女士誤以為心臟病病徵為更年期的徵狀，加上心臟病未能單靠體形判斷，令不少身形好且有恒常運動者，險些延誤診治。

衞生署資料顯示，在2020年患上心臟病死亡者佔總死亡人數約13.0%，是全港第3位致命疾病，而女士較男士的死亡率似是較低，但原來是因為女性大半生一直有雌激素保護。陳曉藍指臨床而言，在女士到達50歲後，患病人數大增，因為女性大約在47至53歲期間踏入更年期，由於女性賀爾蒙會改變膽固醇、體重、血管的彈性，會有較多的中央肥胖，增加患上心臟病的風險。

陳曉藍指，由於女士在更年期前風險較男士低，不少女士未有警覺性，誤以為心悸、冒汗這些心臟病病徵是更年期的病徵，或以為是生活習慣導致，不少患者求診初期，亦只會形容「個心好唔志在」，「個心卜卜跳」、「標汗」等等，故較難發現患病，延遲診斷。陳又指由於心臟病未能根據身材判斷，有人可能體形較圓潤，但沒有3高；有些人跑馬拉松亦有患心臟病的風險。

陳曉藍憶述一位中年女士，突然出現冒汗、疲累的情況，初時不以為然，直至一次她暈倒送院，驗血才發現有高血糖、高膽固醇及高血壓，幸而當時未有心臟病發。該女士經常做瑜伽，飲食清淡，但有吃餅乾的習慣，陳指餅乾含有很多反式脂肪，最終要靠調節生活，配合藥物才控制病情。

臨床上有不少50、60歲的女士有上述情況，以為有健康生活習慣便忽略驗身。陳曉藍續說，假如未有及早控制高危因素，或會加劇患上冠心病、糖尿病併發症，如糖尿上眼、腎衰竭等。她建議女性踏入25歲後，便要驗血，每5年做一次恒常檢查，更年期後每1、2年便要做檢查，要有健康飲食及恒常運動。陳又指，補充小量賀爾蒙有助改善更年期的症狀，但不能減少患病風險，反而會令女性血管更易閉塞，增加患上中風、血栓的機會，故要小心與醫生商量。