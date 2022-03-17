東方日報A1：新冠百萬宗　7個港人　1個中

第5波新冠疫情爆發超過兩個半月，政府昨日終於「大晒冷」，披露早前快測呈報累積的確診個案多達184,390宗，即上月26日至本月5日期間快測個案多逾18萬宗，連同昨日新增約2.9萬宗確診個案，本港僅在第5波疫情中已有超過96萬人染疫，累計確診個案更高達97.5萬宗，逼近百萬人染疫大關，平均約7個香港人便有一人中招！雖然港府確認本月2日及3日已是疫情高峰期，單日確診個案有7萬多宗，此後已呈回落趨勢，並減至本月11日起每日確診約3萬宗，但該「高位平台期」至今未見明顯下降，政府高層強調，本港疫情現時並未「脫險」，目前也沒有條件放寬防疫限制。

政府於上月26日公布接受快速抗原測試的染疫結果為確診，但延至本月7日才推出快速測試申報系統平台，惟上月26日至本月5日追溯呈報的累積個案一直未曝光。政府高層昨早透露，期間的累積呈報多達18萬宗，衞生防護中心解釋，上月26日至3月5日期間、平台推出前，有184,390宗於快速測試個案驗出病毒，連同核酸檢測確診的個案，可證實本波疫情的確診高峰期處於本月2日及3日，單日分別有約7.6萬及7.7萬人確診。

而日前本港新增29,272宗新型冠狀病毒個案，包括14,454宗核酸檢測確診個案，當中11宗屬輸入個案，及14,818宗快速檢測呈報個案，第5波疫情累計有962,581人已經確診。徐樂堅表示，綜合快速測試和核酸檢測數據得知，第5波疫情於2月21日及22日錄得大幅上升，3月2日及3日到達頂峰後，過去7天每日個案約3萬宗，當局指，仍然處於活躍水平，「現時本港未脫險」。

至於快速檢測呈報之後，當局會抽樣派人上門採樣鼻拭子作核酸覆檢，徐樂堅昨亦透露，至今發現有30宗樣本是核酸檢測結果顯示未有染疫，當局會就有關情況再作調查。徐估計情況或因快測後與核酸覆檢的時間相隔太久所致，又指有部分申報的相片所看到快測結果是模糊的兩條線，市民或不知該測試已失效，建議市民若快測時出現類似情況時，應再進行測試。當局則會將取消有關人士的隔離令。

徐樂堅又促請市民測試後盡早上載結果，以便當局加快跟進，又指平台至今運作暢順，但承認部分型號手機曾無法下載隔離令，但於電腦則成功下載，相信是兼容性問題，中心已修正問題，並指若市民有問題可致電專線1836119，登記資料跟進。

此外，昨日當局再公布多278人於醫院離世，當中217人前日離世，61人較早前已離世，涉及124男93女，年齡介乎35至105歲，有198人為65歲以上長者，有125人來自院舍；死者中有151人未曾接種新冠疫苗，年輕的死亡個案中，大部分患癌或有其他長期病患，另有一名53歲患有腎衰竭的男患者染疫後在家離世，至今已累計4,847人染上新冠肺炎後離世。

本港第5波疫情大爆發，確診個案逼近百萬宗大關，以同時段死亡率計算，本港曾一度領先亞洲甚至世界。衞生署衞生防護中心昨日表示，本月2日至3日是這波疫情的高峰，隨後兩周的確診個案亦由高位每日超過7萬宗，回落至5萬宗及近日的兩萬至三萬宗之間。按國際觀察疫情機制、即地區每10萬人感染率分析，本港在國際以至亞洲的情況仍居世界前列，僅有南韓領先本港。

每百萬人口感染率 內地僅0.48宗

根據與英國牛津大學合作的網站Our World in Data，截至本月13日的統計，本港疫情爆發時間雖較遲，但每百萬人口的7天平均感染比率在亞洲區內仍處於領先地帶；區內排第一的是南韓，其每百萬人口一周感染個案多達6,123宗，本港和新加坡緊隨其後，香港一周內每百萬人有約2,875人感染；新加坡則有近2,793宗。

至於疫情較早爆發的美國，其每百萬人口7天感染比率已回落至僅有約106宗，英國亦僅有約868宗，但德國卻有約2,339宗。曾在上一波變種病毒Delta疫情中受創嚴重的印度，現時每百萬人口感染率更低至2.68宗。至於內地，雖然近日開始爆疫，但每百萬人口感染比率仍是世界最低的一批，只有0.48宗。

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