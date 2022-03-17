「叮叮科創」網上訓練營　教學生組裝太陽能電車模型

不少公共交通工具載客量下跌，開拓多元業務或成新出路。香港電車成立姊妹公司「叮叮科創」，為中小學生提供STEM(科學、科技、工程及數學)教育活動。為配合學校提早放暑假，該公司4月舉行網上訓練營，讓初中生在4天共10小時內組裝太陽能電車模型、開發應用程式及學習編程模擬自動駕駛電車等，完成後可獲發證書。

第五波疫情自1月中爆發以來，電車載客量較正常日子下跌約一半。「叮叮科創」董事總經理敖思灝(Cyril Aubin)表示，現階段「叮叮科創」不追求盈利，而是希望可打入市場，學校亦滿意他們的產品及活動。「叮叮科創」將在4月中至月底舉行3場「趣味電車STEM網上訓練營」，該公司教育顧問練致和為活動的主要導師，他曾是大中小學生及資優生的導師。他說，最理想是學生可親身參與訓練營，甚至在電車上活動，惟因疫情變數多，因此早有兩手準備，故活動改在網上舉行。

是次活動目標對象為中一至中三生，10小時的活動以英語進行，當中2小時動手組裝太陽能電車模型；3小時設計電車應用程式介面；3小時學習基礎編程，模擬自動駕駛電車，以及2小時構思可持續發展能源的智慧城市藍圖。每場訓練營約有20人參加，有需要可分組，並會安排導師協助。

活動一般收費為4580港元，在3月31日或之前可享3880港元優惠價。報名後可獲發一套動手組套裝，以組裝太陽能電車模型，而學生完成課程後可獲得證書。