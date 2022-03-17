袁國勇指輸入病例少　國際航班可復常　港接種逾95%可放寬禁聚

新冠肺炎疫情持續嚴峻，導致中港通關依然無期。港大微生物學系講座教授袁國勇聯同另外2名港大學者撰文，指出接種率若超過95%便可逐步放寬社交距離措施，又建議家庭條件適合的輕症患者留家隔離，毋須堅持送入社區隔離設施。專家又認為，現時香港已有超過70萬宗病例，反而輸入個案的影響微不足道，故應盡早恢復國際往來航班。

文章指出，依醫管局全體員工每日進行抗原測試的數字推算，估計香港最少有142萬人染疫，批評香港未有吸收其他地區的經驗，軟件硬件均不足以應付新冠患者幾何級數增長，其中護老及殘疾院舍的準備最為不足，但變種病毒Omicron的傳播速度太快，即使亡羊補牢、全速接種亦未能立竿見影。不過，他們認為仍然要加緊為長者及長期病患者接種疫苗，為後疫苗浪或第6波作準備，接種策略亦應該由被動轉為主動上門。

對於政府早前提出的全民檢測「齋噏無影」，專家坦言如果本港未準備好各項配套，包括個案追蹤能力、隔離設施等未能應付海量個案，即使完成全民強制檢測，第5波疫情會很大機會復發，令市民再次失望。他們指現時第5波的尾聲，仍然能每日增逾數千宗確診，而且可以持續數個月，呼籲市民緊守防疫措施，戴2個口罩並保持社交距離。