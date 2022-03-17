發展局擬精簡程序加快土地供應　團體斥縮減申述期有損公眾利益

發展速度緩慢一直備受批評，「生地」變「熟地」的法定及行政程序需時至少6年，發展局建議精簡發展程序，預計將可加快2年至2年半時間。本土研究社成員陳劍青今早(17日)在電台節目表示，今次修訂涉及《城市規劃條例》及《收回土地條例》等6條條例，形容是大手術，質疑當局建議城規會只邀請公眾作一輪申述，並縮短處理反對意見的法定時限，由17個月壓縮至9個月，是犧牲公眾參與及程序公義，令民意表達醞釀時間減少。

陳指出，現時城規條例保障公眾，在每個階段都可以有表述空間，令民意對政府或私人發展商提出的項目產生制約作用。他舉例，政府早前建議將馬鞍山「綠化地帶」改劃用途興建私樓，期間有很多市民、學者及受影響居民等反映意見，城規會最終否決申請。

發展局昨(16日)指，會研究將收回及清理土地程序提早完成，措施包括提前處理反對意見，以及在《收回土地條例》明確指明及清晰賦權政府，毋須等待有關工程獲批撥款，也可開始收回土地及發放補償。建議亦包括擴大《道路（工程、使用及補償）條例》及《鐵路條例》的「小型工程」的範圍。根據《前濱及海床（填海工程）條例》，明確容許「邊填海、邊規劃」。當局將於今年內向立法會提出條例修訂草案，若順利通過並於明年上半年獲批後，預計可即時引用有關程序。