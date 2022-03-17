逾6000確診者獲默沙東口服藥治療　指定診所關愛籌用唔盡

醫管局早前採購了美藥廠默沙東莫努匹韋(Molnupiravir)，及輝瑞帕克洛韋(Paxlovid)2種抗新冠病毒口服藥，並已陸續開始使用。醫管局行政總裁高拔陞今早(17日)在記者會表示，目前已向超過6,000名患者派予默沙東口服藥，輝瑞藥物方面稍後再公布，他認為對病情有所幫助。他又指，指定診所的關愛籌反應良好，但相關籌號仍未用完，希望有需要人士聯絡診所。

他指出，現時確診長者入院比例高，7成是70歲以上，較早前將亞洲國際博覽館服務模式調整，方便照顧更多長者，過去2星期亦有內地醫療隊共同照顧該批病人，內地及香港團隊已經有所討論，希望盡快熟習幫助病人。

他解釋，亞博採用不同協助模式，醫管局內部有抽調人手去服務，有標準程序及治療指引，有臨床管理系統，無論人手來自任何聯網及私家醫院都按照同一指引。他指內地醫護人員來自高標準醫院及擁有抗疫經驗，內地治療方案與香港治療方案非常接近，都是參考國際指引、文獻，雙方協助上容易處理。中英文語言問題方面，有經驗人士「一傾就明」，雖然名詞未必一模一樣，但有臨床經驗及專科，就容易明白，期望內地醫護可盡快投入工作。他指人手上有額外幫忙十分重要，希望盡早治療病人。

被問到亞博空置問題，林鄭指病床有部分在備用狀況，因為沒有足夠人手及照顧員，因為醫管局面對極大壓力，感染人士約20%，導致設施難以用好。她指昨日(16日)迎來內地300多人加入，會把設施用得更好。