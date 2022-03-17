專家獻計當無到　林鄭谷針無信心　「限定95%接種率綁手綁腳」

新冠肺炎疫情持續嚴峻，包括港大微生物學系講座教授袁國勇在內的3名專家，建議當本港接種率超過95%，便可逐步放寬社交距離措施。行政長官林鄭月娥今早(17日)在記者會回應指，不應提早設限在95%，坦言「最後一公里好難行」，並指若設限95%接種率會綁手綁腳，強調有一批不打針人士很有立場，擔心提早設限或變相容許該批人士不打針。

林鄭表示，疫苗接種計劃要講科學，所以成立專家委員會，政府都是按專家提議，打針方面「冇咩由我介入幾時打第2針、第3針」。食物及衞生局局長陳肇始則指，接種疫苗方面已開始長者優先，但長者可能對某些資訊未清楚明白，所以進度緩慢，各部門會增加院舍接種。但她承認行動存在困難，因病人家屬或許不同意，政府會加強解釋。對於打針相隔時間，陳指聯合科學委員會已經平衡風險及好處，藥廠亦有建議，但疫情有變化時亦有縮短相隔時間。

社交措施安排方面，林鄭月娥指掌握新數據及情況，關鍵時間例如本月20日或21日，向社會交代防疫措施是否延續或改變，並指抗擊疫情難以全面預測。