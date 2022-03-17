消防女高層被指去年11月除罩敬酒　警方正跟進

近日有網上流傳消息，消防處設備專責隊伍去年11月舉行歡送飯局，期間有女高層沒戴口罩離席敬酒，或違反防疫規例。事件已轉交警方跟進，警方正了解事件。

社交網站Facebook有專頁貼文指出，有關女高層調任，逾20名同事出席飯局，飯局開始時一眾人都嚴守規則，「12個人一圍坐定定，因為怕犯聚所以唔敢四圍走，食完嘢仲即刻戴返個口罩」，但期間有人興之所至到每一圍敬酒，事後遭人投訴。

貼文附有一張照片，顯示一男一女身處飯宴場合，兩人面部被遮，未知是否與該次飯局有關。

消防處發言人表示，處方早前曾接獲投訴，指有處方屬員涉嫌在某次聚餐期間違反《預防及控制疾病條例》或其附屬法例，已按既定機制進行調查，並將個案轉交相關執法部門跟進。由於執法部門已就個案展開調查，沒有其他資料可提供。處方重申非常重視屬員的紀律和操守，如發現有人員違反紀律，定必嚴肅處理及跟進。警方發言人則稱，已接獲相關部門通知，正了解事件。