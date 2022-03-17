醫院疑各自為政　新冠患者垃圾處理存差異

新冠肺炎疫情下，公立醫院的醫療廢物處理量大增，東網亦曾多次報道有醫院出現由醫療廢物堆積而成的「紅色垃圾山」。衞生防護中心早前更改新冠病人廢物處置指引，列明確診者的保護衣、紙巾等視為一般廢物，即毋須再用「紅膠袋」處理。不過，據了解，由於現時局方與垃圾收集的承辦商仍在協調，相關安排至今仍未能於全港醫院落實執行，有醫院目前對確診病患的垃圾仍是以「紅膠袋」處理，有醫院則以「黑膠袋」處理。東網已就相關事宜向醫院管理局查詢。

根據衞生防護中心網頁上的資料，「給社區隔離設施的感染控制建議」及「醫療環境內對2019冠狀病毒病(COVID-19)的預防和控制要略(暫擬)」，在上周二及周四(8日及10日)曾更新處理廢物指引，把確診者個人防護裝備、紙巾、食物殘渣、餐盒或包裝物料視為一般廢物，而受污染的利器、化驗所廢物、人體組織及敷料則仍必須按《廢物處置條例》處理。據悉，一般垃圾與醫療垃圾的最大區別是，前者是用「黑膠袋」放到堆填區，後者是用「紅膠袋」處理，並以焚化方式消除及絕殺病毒。