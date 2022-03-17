內地醫護陸續抵港　需閉環式工作　消息指將入住迪士尼酒店

新冠肺炎疫情未止，本港公營醫療系統瀕臨崩潰，人手嚴重不足，負責治療新冠病人的內地醫護陸續抵港，會到亞洲國際博覽館社區隔離設施工作。香港公共醫療醫生協會會長凌霄志表示，亞博館隔離設施內的內地醫護將採取「閉環式工作」，護士每更當值為4小時，期間不能脫下保護衣、或去洗手間，亦沒有休息時間。

新一批約300名內地醫護昨日(16日)下午分別經蓮塘及香園圍口岸抵港，凌霄志指，亞博館內的內地醫護下班後直接返回酒店，並於房內用餐。他更指，期間內地醫護須自行打掃房間，隨後把垃圾放在門外待清潔人員收集。

消息指，部分內地醫護將入住香港迪士尼樂園度假區內的酒店。至於內地醫護居住於哪間酒店，或住宿費用由誰支付等問題，醫管局發言人回應，局方一直與政府就內地援港醫療隊在香港的支援安排緊密溝通，包括醫療隊住宿等。

食物及衞生局局長陳肇始昨日在記者會上表示，早前來港的75名內地醫護人員已於前日(15日)與醫院管理局會面，並商討未來工作，分成兩個小組進入亞博館紅區，了解患者的治理模式以及館內局方醫療程序的運作情況。