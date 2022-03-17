8成受訪者指1萬消費券應改發現金　政黨倡第二期增現金選項

新一份財政預算案上月公布，當中包括推出1萬港元消費券。有政黨就預算案的內容和抗疫措施進行民調，發現有48%的受訪者對預算案不滿意至十分不滿意，亦有82%的受訪者認為1萬港元消費券應改為發放現金。

民主黨於過去的兩個星期進行民意調查，就早前發表的財政預算案的不同內容，包括抗疫措施，了解市民的看法。調查結果顯示，48%的受訪者不滿預算案，滿意的則有35%；有72%的受訪者認為預算案對受影響行業的支援不足夠至十分不足夠；此外，亦有82%的受訪者認為1萬港元消費券應改為發放現金，認為不應該的則只有12%。

該黨財經及經濟政策發言人陳堡明表示，疫情肆虐下市民更需要有現金傍身，建議政府在第二期消費券派發時增設現金選項，並要相應加碼。陳又批評現時的防疫抗疫基金無法令所有受影響行業受患，政府若要再計劃抗疫基金，應該以最寬鬆的方法處理申請。

深水埗區議員袁海文亦指出，如果政府未能在4月或暑假時放寬防疫措施，即不鼓勵市民出外市面消費，故建議在第二期消費券派發時改為派發現金。他又指疫情嚴重，確診者面對隔離和經濟上的壓力，他希望放寬確診者津貼，不限於一定要住院。他又促政疫苗通行證上，提供更加清晰的指引，康復者應該得到合理處理，得以堂食或進入其他處所。

而該黨主席羅健熙則指出，抗疫要成功，需要市民安心，才會理解和支持，而不應令市民處於惶恐中。他指不少行業備受衝擊，大型旅行社和健身中心倒閉，食肆亦大幅縮短營業時間，希望政府能提供失業津貼。在全民強檢方面，他批評政府政策朝令夕改，資訊混亂，令市民無所適從，希望政府能盡快釐事實，是否確實執行全民強檢，又將會如何進行。他指出，若政府執行全民強檢，希望能為市民提供清晰指引和資訊，並提供完整的配套支援措施，以及向市民指出未來的抗疫方向，讓市民有希望，顧及市民的心理健康。