扮買米線圖打劫　疑犯疑有精神病　再索報告3.31再訊

網上近日流傳一條片段，一名中年男子疑佯裝到食肆聲稱「買米線」，並給出一張100港元紙幣，當職員打開收銀機時，男子涉嫌從褲袋取出鎅刀及企圖搶劫，惟職員關上收銀機，奔向廚房及拿起菜刀追出，男子見狀隨即逃跑。事後警方拘捕一名男子，懷疑他與上述案件及另數宗劫案有關，被控以2項搶劫及2項企圖搶劫罪。案件今天（17日）在九龍城裁判法院再提訊，控方引述醫生報告指被告有精神問題，辯方則表示被告否認。案件押後3月31日再訊，以待索取兩份精神科醫生報告，期間被告須還押。

本案上周六（12日）首次提堂時，35歲無業被告陳嘉健因留院觀察而缺席，今天是他首次出庭應訊。控方今向裁判官呈一份醫生報告，指被告有精神問題及須返回小欖治療，故申請押後案件以再索取精神報告，了解被告是否適合答辯及查詢醫生建議。

辯方回應時，指被告認為自己沒有精神病，毋須索取報告。辯方律師亦表示被告能夠給予指示，並為被告申請保釋。惟署理主任裁判官黃雅茵考慮後，拒絕批出保釋，一直神色平靜的被告亦首度開腔、叫到「唔係架」，惟他隨即冷靜下來。辯方保留8天覆核權利，排期3月25日為被告作保釋覆核。

控罪指，被告於2022年3月9日在葵涌德大徑4號至8號F2舖「吉嘢食」企圖搶劫黃明初；於同年3月4日在深水埗南山邨南豐樓201號舖一便利店，搶劫何啟明，並劫去1500港元；於同年3月7日在大角咀角祥街2號一油站內搶劫張麗華，並劫去950港元；及於同年3月3日在凱旋工商中心一期地下一間便利店內，企圖搶劫鄭德威。

案件編號：KCCC 635/2022