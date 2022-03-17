港大研究指難治型抑鬱症病人死亡風險高52%　醫療成本大增

港人生活節奏急速，加上近年抗疫疲勞令壓力大增，社會愈來愈關注精神健康。香港大學李嘉誠醫學院近日發表報告，發現部分服用抗抑鬱藥後仍無法緩解症狀的難治型抑鬱症病人，其死亡風險較對藥物有反應的病人高出52%；而用於難治型抑鬱症病人的醫療成本亦於高出1.8倍。是次研究反映難治型抑鬱症病人在精神科及非精神科的服務上皆有更高需求，及早識別此類帶抗藥性的病人尤其重要。

港大醫學院與港大社會工作及社會行政學系，聯同香港中文大學、倫敦政治經濟學院及倫敦大學學院合作研究，研究團隊追蹤本港於確診抑鬱症的病人長達6年時間，發現有18%抑鬱症病人會於6年的跟進期內發展出抗藥性，並可透過誘發其他精神疾病或狀況進一步增加死亡風險，如自虐行為、思覺失調和精神分裂等，而此類對抗抑鬱藥有抗藥性的病人，則會被稱為難治型抑鬱症。

對比起對抗抑鬱藥有反應的病人，難治型抑鬱症病人的死亡風險高出52%，而在經濟層面上，用於難治型抑鬱症病人的醫療成本亦於高出1.8倍，不論是精神科或非精神科豁下的門診、住院和緊急服務，難治型抑鬱症病人也傾向使用更多醫療資源。

港大醫學院內科學系、藥理及藥劑學系助理教授李雪建議，訂立距專科協作計劃以加強各專科醫護人員的溝通，或從多角度改善這類病人的治療效果，並有助減省因應難治型抑鬱症衍生的醫療成本。