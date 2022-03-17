洪水橋方艙醫院交付啟用　部分設施用作長者暫託中心

新冠肺炎疫情持續，由內地援建的社區隔離設施陸續啟用，其中元朗洪水橋方艙醫院於今日(17日)正式啟用及交付。港府同日表示，洪水橋設施將分成兩部分使用，分別用作一般社區隔離設施及長者暫託中心。一般社區隔離設施今日接收後會投入服務，而長者暫託中心部分將在社署安排下，在4月投入服務。

政府表示，考慮到現時疫情對長者暫託設施的需求大，當局決定把洪水橋設施部分改建及用作長者暫託中心。透過醫管局轉介，暫託中心可以接收確診但症狀輕微的長者，以及經醫管局評估後確認為正在康復並適合出院的長者。為配合長者需要，暫託中心會加建方便使用輪椅的長者、在房間內安裝屏風以提升私隱度，並會改善洗手間的扶手及照明等設施。

暫託中心部分佔土地面積約三分一，由經打通4至6個組合房的大房間組成，共有25個大房間，每房設置7張或12張床，預計提供200多張床位。大房間設計是參考了醫院大房的開放式設計，可以方便照顧員近距離看顧多位需要照顧的長者。而在社區隔離設施部分，將提供約550間房間及約1,600張應急隔離床位。

連同青衣、新田、港珠澳大橋香港口岸人工島及粉嶺設施，中央援建的5個設施提供的房間已超過3,000間，床位數目亦已超過10,000張。另社署將委託專職機構組成照顧專隊，成員主要包括護士及護理員，為上述長者暫託中心內的長者提供暫時照顧服務；醫管局亦會派醫生及護士駐場，提供藥物支援。