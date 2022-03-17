近15%全職護理支援人員離職　醫管局：已制訂措施挽留人手

第5波疫情令醫護疲於奔命，有工會主席指因醫管局人手不足、部分非新冠病房的職員沒有津貼，社福界私營機構高薪請人，估計約5%至10%的支援職系員工有離職意向。醫院管理管局回覆東網稱，由去年2月至今年1月，全職護理支援人員及其他支援人員的離職率分別為14.1%及15.3%。

面對人手流失問題，醫管局指，截至今年1月31日，以全職人員計算，醫管局共有超過1.7萬名護理支援人員及超過2.2萬名其他支援人員，由去年2月至今年1月，全職護理支援人員及其他支援人員的離職率分別為14.1%及15.3%。

醫管局續指，已於上月10日將特別津貼的涵蓋範圍擴展至所有公立醫院參與抗疫的部門，以配合目前疫情爆發危機下的運作需要，並對員工辛勞予以肯定，同時因應疫情期間的額外人手需求，已重啟「應付危機特別酬金計劃」，員工自願參與計劃將獲發額外10%的特別酬金。

局方強調，十分關注公立醫院的人手情況，已制訂一系列措施以吸引和挽留人手，包括加強招聘全職及兼職人員，通過退休後重聘計劃重聘合適的人員，亦為現職人員提供更多培訓及晉升機會，以進一步挽留人手，會密切留意人手安排及工作環境，有需要時會推出更多支援員工的方案。