接線生揭有人變賣政府免費抗疫包　律師指可觸犯欺詐罪判14年監

第5波疫情爆發，不少市民都要撲抗疫物資，政府早前宣布，為居家隔離人士送上抗疫包，內有中成藥及止痛退燒等藥物，確診家庭亦可獲血氧儀。不過，有居安抗疫熱線接線生指，近日不少隔離或確診人士反映抗疫包不足，要求索取物資，惟經搜尋後，竟發現有人將抗疫包放在網上變賣圖利。

一名居安抗疫熱線接線生在社交平台專頁「公務員secrets」發文，稱有市民將政府免費派發的救援物資變賣，無本生利。該接線生又稱，接聽熱線電話多日，發現不少人均反映抗疫包不足。

該接線生認為事有蹺蹊，其後在二手買賣平台搜尋到有人將領取到的免費物資，放到網上變賣。他批評有關人士行為自私，只為貪小便宜，從而獲利，會影響到很多有真正需要的人。從該二手買賣平台的相片可見，快速測試包、連花清瘟膠囊、溫度計、血氧儀，價格分別為$100八枝、$30一盒、$20一枝、$50一件。

該接線生又稱，很多長者多次致電，才成功接通電話，並取得抗疫物資，由於長者普遍不懂網上購物，估計有長者因未能接通電話而放棄領取物資，事後竟發現有人貪圖小利，而未能幫助真正有需要的人，感到痛心，斥「好等錢使？連幾十蚊都要呃？」

執業大律師陸偉雄指，政府將有關抗疫物資免費派予居家隔離或確診者，即是有條件者才可領取，若領取者將物資放上網變賣圖利，而購買人士亦非居家隔離或確診者，行為等同違反有關條件，行為等同欺騙政府，觸犯欺詐罪，另外，購買有關物資的人士，亦觸犯接贓罪，兩罪最高刑罰可判監14年，他提醒，抗疫物資應留予有需要人士，切勿貪圖私利而以身試法。