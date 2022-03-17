長時間停面授課影響學習　教師反映低小生學習情況差

自新冠疫情以來，全港學校經歷多次停止面授課，今年更提早在3月放暑假，對學生學習造成影響。有團體在去年11月訪問了262名小學教師及440名家長，結果發現，有81%受訪教師認為學生之間的學習差異有所擴大，71%人指部分學生追不上課程進度。有教師反映有小一生分不清大小楷字母、低年級學生的學習情況比高年級差，比較散漫。

香港初等教育研究學會早前透過網上問卷訪問小學教師及家長，其後亦邀請小學教師、主任、副校長及家長進行聚焦訪談。結果發現，在新學習常態下，78%受訪家長及82%受訪教師均認為學習上網課難專注，另有81%家長及78%教師擔心長時間上網課會影響學生眼睛健康。

在成長方面，77%家長及80%教師認為學生康樂活動減少，運動量不足。另外，各有72%家長及75%教師認為學生上面授課不多，減少與同學社交互動。

有81%教師認為學生的學習差異擴大。在聚焦訪談中，有教師指，網課下學生變得兩極，自律能力強的學生影響不大，但動機低的學生在網上不敢作答，從而拉大學習差異。另有教師指，有小一生分不清大小楷字母，估計與幼稚園學習階段未打好基礎有關。

調查亦發現，有66%教師認為由於上面授課時數不足時，可延遲考試及縮減考核內容，亦有64%教師認為學校可重訂課程內容框架，保障學習核心內容，又不會令學生有太大學習壓力。

有參與問卷的家長反映，去年學校恢復回校授課後，不少學校催谷學生，有人追不上進度，開始出現負面情緒，甚至對學習反感。就低年級學生學習情況比高年級差，比較散漫，小學校長馬中駿表示，若家長認為學生的學習進度過於落後，可以向學校申請重讀。