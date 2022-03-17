今增21650確診　快測平台佔13022宗

新冠肺炎疫情未平，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(17日)新增8,628宗經核酸檢測確診個案，包括9宗輸入個案，分別來自墨西哥、泰國等；另錄得13,022宗經快速測試呈報平台登記及成功確認。因此今日共新增21,650宗個案，第5波至今累計個案共984,231宗，約65.8萬從核酸檢測中找到。本港新增289宗醫管局死亡個案，當中202個患者昨日(16日)離世，另有87宗延後呈報個案。另外，社區確診者明日(18日)起，可透過醫管局手機應用程式「HA Go」預約23間指定診所。

在確診數字方面，核酸個案中，1,354宗個案由醫管局確診，5,787宗由私家化驗所及或社區檢測中心直接確診，由衞生署公共衞生化驗服務處確診則有1,487宗，沒有人懷疑感染Delta變種，另有224宗疑染Omicron，餘下的1,200多宗未完成或病毒量不足未能進行基因排序。

昨日再多4間院舍出現新冠爆發，4間都是安老院舍，涉及98名院友、14名院舍職員。過去兩周共有368間院舍有染疫個案，共10,728個院友，以及約2,673名職員染疫。

醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻表示，本港新增289宗醫管局死亡個案，當中202宗昨日離世，其他較前早前離世，第5波疫情下合共4,908人於醫管局設施離世，另有15人不在醫管局設施離世。過去24小時新增58名病人情況危殆，115人情況嚴重，119名危殆病人於深切治療病房留醫。

昨日7名較年輕死者詳情如下：1名20歲患者，出世已有先天心臟問題，需要覆診、長期病患；1名24歲患者，有遺傳性肌肉委縮問題，有心臟問題，長期要人照顧，是長期病患；1名46歲患者，有糖尿病、晚期腎衰竭，今次入院是因為洗肚，惟發炎入院；1名49歲患者，無大問題，但在急症室有衰竭情況，肺花了，很快過世，轉介死因庭分析；1名57歲患者，有腦癎症，血小板低，曾做過不同的腦部手術，長期臥床，需要插胃喉；1名57歲患者，有糖尿病，中過風，腦癇、有血管塞情況；及1名59歲患者，有中過風，需長期服藥。

現時共有10,522名染疫病人分別於各公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫。截至昨日，醫管局累計共18,506人染疫，當中10,152人已康復返回工作崗位。