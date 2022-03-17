添289名確診者病亡　49歲患者急症入院揭肺花呼吸衰竭2天後歿

第5波疫情下續有患者病亡，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日(17日)表示，本港新增289宗醫管局死亡個案，當中202宗昨日(16日)離世，其餘87宗為較早前離世，今波疫情下合共有4,923名死者，包括4,908人於醫管局設施離世，另15人不在醫管局設施離世，死亡率為0.5%，涉及2,993男1,915女，年齡介乎11個月至112歲。

劉指出，昨日7名較年輕死者包括一名20歲，出世已有先天心臟問題，為長期病患，需要覆診；24歲，有遺傳性肌肉委縮及心臟問題，為長期病患，需要人照顧；46歲，有糖尿病、晚期腎衰竭，今次入院因為洗肚，惟其後出現發炎；49歲，身體無大問題，但在急症室有衰竭情況，肺花，2天後過世，會轉介死因庭分析；57歲，有腦癎症，血小板低，曾做過不同的腦部手術，長期臥床，需要插胃喉；57歲，有糖尿病，曾中風，有腦癇及血管塞情況；59歲，曾中風，需長期服藥。

他又提到，由於數據滯後，本月5日至15日期間再有87名病人離世，包括45男42女，年齡介乎40至104歲。他表示，近5,000名死者中80歲以上長者佔整體70%，58%來自院舍，87%患有慢性病，11%有打2針。過去24小時新增58名病人情況危殆，115人情況嚴重，119名危殆病人於深切治療病房留醫。

他稱，現時共有10,522名染疫病人分別於各公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫。而截至昨日，醫管局累計共18,506人染疫，當中10,152人已康復返回工作崗位。

另外，昨日再多4間安老院舍爆疫，包括98名院友、14名院舍職員。過去兩周共有368間院舍有染疫個案，共10,728個院友，以及約2,673名職員染疫。