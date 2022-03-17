第5波疫情影響　港失業率反彈至4.5%　近15.8萬人無工開

失業率反彈！根據政府統計處今日(17日)公布，去年12月至今年2月經季節性調整的失業率為4.5%，與去年11月至今年1月的數字相比上升0.6個百分點。就業不足率則由去年12月至今年1月的1.8%，上升至2.3%。失業人數亦由上次13.5萬人，上升至最新15.8萬人，增加約2.3萬人。同期的就業不足人數亦由6.98萬人上升至8.69萬人，增加約1.7萬人。

與去年11月至今年1月比較，在去年12月至今年2月期間，差不多所有主要經濟行業的不經季節性調整失業率及就業不足率均見上升。失業率方面，建造業、零售、住宿及膳食服務業以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的升幅；就業不足率方面，上升主要見於零售、住宿及膳食服務業以及藝術、娛樂及康樂活動業。

勞工及福利局局長羅致光表示，受本地第五波疫情的影響，勞工市場急劇惡化。按行業分析，與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業，合計的失業率在去年十二月至今年2月較上一個3個月期間顯著上升1.4個百分點至6.9%，其中餐飲服務活動業的失業率急升1.9個百分點至8.1%。

同時，建造業和藝術、娛樂及康樂活動業的失業率分別大幅上升1.5和2.9個百分點至6.2%和8.2%，而大多數其他行業的失業情況亦惡化。羅續指，展望未來，由於嚴峻的本地疫情嚴重打擊與消費相關的活動，並干擾廣泛的經濟活動，勞工市場在短期內將繼續受壓。

勞工處在同期平均每月錄得約7.5萬個來自私營機構的空缺，按年上升57.4%，較去年11月至今年1月的平均數字則下降22.5%。