攝影師跟隨區議員拍片　上訴獲撤非法集結罪

一名攝影師前年3月跟隨拍攝3名時任大埔區區議員，被指藉拍片挑釁便衣警員，事後被控參與非法集結罪。他去年於粉嶺法院被裁定罪成，被判監3個月。上月他向高院原訟庭上訴，法官黃崇厚今（17日）頒布判詞，指他容許自己置身於相當令人懷疑的境況，且相當可能有意圖參與當時的非法集結，但因控方未能達致刑事案件要求的舉證標準，故判他上訴得直，撤銷定罪。

本案上訴人蔡健瑜（36歲），被控在2020年3月8日與時任大埔區區議員連桷璋、姚鈞豪和文念志等人，在大埔超級城B及C區一帶參與非法集結。審訊證供顯示，案發當日同案被告跟隨着一名便衣警員，大聲呼叫其姓名，質問他是否警察，並指控他之前曾用警棍毆打學生。而上訴人則一直跟隨拍攝，並無作聲，但亦無表露身份。

判詞指上訴人當時只是一直拍攝，但法官稱不會否定拍攝可構成挑撥的可能性，要視乎整體相關環境。雖然案中沒證據顯示上訴人是記者，但即使是記者的拍攝亦非必定不會構成挑撥行為。法官指考慮本案的證據後認為原審裁判官有權裁定上訴人當時的拍攝行為屬挑撥。

不過就裁判官指上訴人的行為促使或鼓勵其他被告破壞社會安寧的裁斷，法官就認為先要探究上訴人是否有鼓勵他人的意圖，及有否參與其中。裁判官指案中另一被告與上訴人有共識，才容許上訴人一直拍攝，法官認為這說法雖有可能性，但亦有所保留，認為並非唯一合理推論。法官指看過案發的錄影片段後，認為上訴人的挑撥行為只限於拍攝，與其他被告的行為截然不同，又沒有與他們有任何交流，且在一段距離外拍攝等，法官認為證據不足以作出唯一合理推論，斷定上訴人有意圖參與案發時的非法集結，因此定罪並不穩妥。

案件編號：HCMA 421/2021