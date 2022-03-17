家庭月入中位數升7.8%　港鐵今年有望凍結票價

本港去年底疫情平穩，經濟一度好轉。政府今日(17日)公布2021年第四季的《綜合住戶統計調查按季統計報告》，去年第4季的家庭住戶每月入息中位數為27,700港元，按年升2,000港元，升幅為7.78%。據港鐵「可加可減」票價調整機制，其每年票價實際調整幅度，不得高於上述按年變動。然而，東網按現時數據估算，港鐵今年實際加幅僅0.35%，根據機制是無條件加價。實際結果仍有待統計處本月28日公布去年第4季運輸業工資指數才會揭曉。

根據港鐵「可加可減」機制，票價調整方程式參考每年第4季運輸業名義工資指數，以及每年12月綜合消費物價指數，兩個數字各自除半後再相加，減去現時數值設為「0」的生產力因素，以及0.6%特別扣減。

去年12月的通脹率為2.4%，雖然去年第4季運輸業名義工資指數尚未公布，但參考去年第3季錄得的負0.5%，目前估算方程式結果為0.35%。機制訂明，變幅少於正或負1.5%時，該年須凍結票價。相關調整幅度將轉入下年度的檢討中一併實行。

翻查資料，港鐵於2019、2020年調整票價時，曾兩度觸及「封頂機制」。據原有安排，港鐵去年可追加1.58%但未有調整，其餘1.27%則暫定今年上調。由於延後加幅不會在凍價年度中追加。換言之，若今年凍價，將是港鐵繼2009、2017及2020年後第4次凍價。而今年的0.35%加幅，連同之前累計2.85%延後加幅，最快可於下年調整時一併反映。

另外，港鐵上周公布去年業績，全年基本業務利潤達111.51億港元，按分享利潤機制規定，須撥款2.25億港元作車費優惠回饋乘客，連同去年內發生嚴重延誤事故達16宗，需按機制罰款1,900萬港元。換言之，港鐵今年須預留2.44億港元，以每程3%車費折扣的方式，於今年6月實施票價調整時回饋乘客，並維持至少6個月。