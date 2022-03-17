2前保險代理呃佣金　分別判囚37及12個月

宏利保險一名前高級分行代理，在2017年偽造5張保單申請表，又訛稱他的一名下線代理有份銷售有關保單，令宏利向2人共發放約75萬港元佣金。他們被廉政公署起訴後，早前承認串謀詐騙罪，其中涉案高級分行經理另承認5項偽造罪名，法庭押後至今（17日）判刑。法官今指本案涉及違反誠信，須判處阻嚇刑罰，分別判2人入獄12及37個月。

2名被告依次是宏利人壽保險（國際）有限公司（下稱宏利）前高級分行經理田德浩（47歲），及宏利前保險代理譚文燦（56歲），案發時譚是田的下線代理。本案是區域法院案件，今天安排在荃灣法院大樓審理。首被告田德浩早前求情稱他已後悔，承諾以後會奉公守法。次被告譚文燦則指他有心臟病等問題，不適接種新冠疫苗，怕入獄後會染疫健康變差，冀法庭酌情判緩刑。不過法官譚思樂指，懲教署有其醫療措施，又認為次被告有過度闡述其健康狀況，拒絕判處緩刑。法官強調，本案唯一判刑選擇是即時監禁，就首被告而言，由於他是主腦，故採納20個月為詐騙罪量刑起點，加上偽造罪的判刑，及考慮到他認罪及刑期整體性，最終決定判他6項控罪共入獄37個月。而次被告的詐騙罪，就以18個月為量刑起點，認罪扣減至12個月監禁。

案情指，2017年12月，宏利接獲10份由首被告提交的保單申請表，申請表看來由9名人士簽署為投保人，並由次被告簽署為經辦代理。宏利其後就有關保單向次被告發放經辦代理佣金共逾47萬港元，並向首被告發放上線經理管理佣金共約28萬港元。

惟廉署調查發現，2人曾協議在首被告獲取的保單申請中，填報次被告為經辦代理，但次被告並沒有銷售該10份保單或與相關投保人會面。涉案首期保費均由首被告安排支付，而次被告則將他從該公司收取的佣金轉交予首被告。相關保單投保人中有5人確認從未申請有關保單，而田在他們不知情下偽造相關申請表。

案件編號：DCCC 645/2021