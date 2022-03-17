公眾殮房大量遺體未處理　鄭泳舜要求增加人手加快認領流程

新冠疫情感染個案持續，目前仍處於高峰期，近日死亡數字不斷上升。議員鄭泳舜近日接獲多個家庭求助，指家人感染後，被送到醫院，其後醫院告知家人已離世，但等候了十多天，仍未能認領家屬遺體，縱然知悉遺體被安排在公眾殮房雪藏貨櫃，但對未能盡早安葬離世家人，感到非常不安及無助。鄭今日(17日)致函食物及衞生局局長，要求當局盡快提出緊急的措施，增聘前線人員及改善流程，盡快處理遺體被延誤情況。

鄭提到，有死者家屬求助指出，基於宗教理由，向相關部門提出期望可在數天內，認領遺體及盡快舉行葬禮，都未能如願。家屬指，家人在三月初離世，但過了12天，也未獲通知可認領遺體，只獲告知不夠人手辦理，遺體仍存放於公眾殮房的冷藏貨櫃，落葬無期。

鄭又指，近日新冠病例死亡個案上升，超出各部門平日處理負荷。而根據程序，病者在醫院離世，已可獲駐院醫生簽發死亡證明，但如屬非自然死亡類別，病者遺體則要被移送安排到公眾殮房處理。由警方再安排家屬，到殮房辨認遺體及會見法醫，由法醫了解死因，部門才會發出殮葬證明及認領遺體證明書，家屬才可以為離世者安排殮葬及辦理死亡證件。如有懷疑，則會展開死因聆訊程序。據鄭了解，由於有許多新冠病者在急症室死亡，遺體都被移送往公眾殮房，因而引致非自然死亡類別個案大量積壓，亦有個別公眾殮現時未處理的遺體多已數百至千計。

基於公眾利益，鄭建議當局盡快增設電話熱線服務，給離世確診者家屬，了解家人遺體存放在那裡，讓他們查詢遺體處理安排時間，並設立臨時專責隊伍，主動及適時向家屬交代病者遺體情況；盡快增加公眾殮房人手，增聘短期職位人士，紓緩個案積壓情況，並確保前線人員有足夠防護裝備；以及安排更多相關專業人士作外援，加快認領遺體的流程，及簡化非法定程序流程與手續，讓家屬盡快完成認領遺體程序。