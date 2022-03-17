衛生局指若疫情蔓延將成立15專責小組 不排除全民禁足

倘若澳門出現大規模疫情預案，澳門衛生局局長羅奕龍今日(17日)表示，將面對社區管控措施、大規模流調、排查和核檢、大量隔離和治療設施、交通及生活支援、市民訊息溝通等，5方面的挑戰。

政府會根據不同情況採取相應的應對措施，當中包括收緊出入境限制、進入場所掃碼和出示健康碼、關閉公共場所、學校停課、取消大型活動等。若社區疫情嚴重，全澳居民實施非必要不出門，即「禁足」措施，同時將組成維生和社會支援小組，確保市民的基本日常生活所需。至於區域性管控措施，將採取對病例及其接觸者的追蹤隔離，對有關活動地區進行區域性的封控、管控和防範措施，如分區分級劃定紅、黃碼區精準防控。

羅表示，在大規模疫情下，將由行政長官領導的新冠病毒感染應變協調中心和民防行動中心負責統籌協調工作，不同政府部門會成立15個專責小組，分別落實執行各項防疫工作。

羅續指，除政府外，亦需私營機構、民間團體、市民及義工參與，現階段公布，預案冀聽取社會各界意見，以完善及細化。局方亦一直開展演習、人員培訓、前期準備工作，以更有效面對疫情。