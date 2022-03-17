9成保險從業員收入跌　業界促政府派1萬　門市納暫緩追租名單

疫情重創百業，保險業最新調查發現，近半從業員今年首兩個月的新保單收入跌90%，反映保險業進入寒冬時期。業界盼港府能提供即時支援，包括發放1萬元現金援助，以及實施進行「遙距投保」等臨時便利措施、延長續牌期限，以及盡快重開與內地的關口。

是次調查由香港人壽保險從業員協會進行，在上月初收集逾3,300個會員意見。51%受訪者表示，1至2月新保單收入下跌超過90%；27.2%人收入下跌60%至80%；13.6%受訪者指跌約50%；另有3.6%從業員更指收入跌約50%。協會會長謝立義形容，今次疫情猶如海嘯，壽險行業的主流中介人屬自顧人士，主要倚賴新業務來賺取佣金收入，受疫情影響收入下跌。

協會建議，政府及有關當局為從業員提供援助，包括向每位合資格中介人發放1萬元現金援助、4月發放的電子消費券可納入購買指定的保險產品等。此外，從業員市面有200多間店運作中，絕大部分由中介人承擔主要成本。由於疫情令人流變得稀疏，經營困難，要求政府將保險業店舖納入暫緩追租措施，亦呼籲業主能向保險同業作出租金紓緩，以共渡困境。

另外，就保監局新發布的措施，容許網上購買所有人壽保險產品，65%受訪保險從業員表示滿意。惟7成人仍表示憂慮，如程序太繁複，應該簡化；部分客戶不熟習電子產品操作，甚至擔心削弱對保險從業員的需求等。