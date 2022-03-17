政Whats噏：痊癒後脫髮記性差　麥美娟嘆染疫手尾長

自第5波疫情爆發後，全港大規模感染，甚至有統計指現時每7個港人就有一個染疫或曾染疫。加上抗疫疲勞，好多市民都開始抱住遲早都會染疫嘅心態。不過，早前染疫並已痊愈嘅議員麥美娟(Alice)就唔係咁講喇！佢話新冠病毒並唔係普通感冒咁簡單，後遺症可以好嚴重，而佢亦都親身經歷脫髮同埋失眠啊！

Alice上月23日初步確診，屋企有佢同埋8歲嘅侄女染疫，都係畀嚟探望孫女嘅父親傳染嘅。Alice坦言染疫嘅症狀都辛苦㗎，況且佢要照顧埋侄女，睡眠不足，康復進度就比較慢囉。雖然Alice已經康復，但睇嚟康復後先係「戲肉」喎！Alice話觀察身邊同年齡嘅朋友，尤其係同屬女性嘅朋友，發現都有幾個共同嘅後遺症，其中一個就係無記性喇，亦都係坊間所講嘅腦霧啊！Alice話自己本來好好記性㗎，但染疫後記性真係差咗好多。不過佢都講笑話，自己無咗記性，同事就最開心喇，因為會唔記得追同事做嘢啊。

而另一個染疫後嘅後遺症，相信好多女士都好擔心，就係脫髮喇。Alice話自己唔單止脫髮，仲伴隨着失眠，依家每晚都要食安眠藥先可以入睡。佢都知道長期食安眠藥對身體唔好，但睡眠不足就更加難以康復，惟有食住先啦。另外，即使佢已經痊愈，但仍然都有咳嗽、痰多、喉嚨痕癢等等嘅症狀。

Alice不禁感嘆徹底痊愈之路非常漫長，又覺得自己身體弱咗，依家只好睇中醫調理身體，希望喺中、西醫嘅配合下，身體可以慢慢好返啦。因為親身經歷，Alice呼籲大眾千祈唔好對疫情掉以輕心，要好好保護自己。佢話見到好多人都覺得，中唔中招都無乜所謂，只係遲中定早中嘅問題，甚至覺得中咗招就等於接種一劑疫苗，擁有天然免疫力，但其實新冠肺炎病毒絕對唔止感冒咁簡單，即使染疫時病徵好似感冒咁輕微，但後遺症可以好嚴重，手尾極長，絕對唔值得負上咁大代價啊。