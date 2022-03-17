筲箕灣紅磡及烏溪沙　明起增設流動採樣站

為鼓勵市民善用各區的社區檢測中心及流動採樣站，以切斷社區傳播鏈，政府今日(17日)公布，當局已於西貢市中心惠民路遊樂場增設流動採樣站。另由明日(18日)，亦將分別於愛秩序灣遊樂場(近筲箕灣港鐵站)、紅磡大環山公園及烏溪沙站公共運輸交匯處增設流動採樣站。

港府又提到，截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約92%預約名額。市民亦可在前往社區檢測中心前，先致電檢測中心查詢是否尚有預約或即場登記名額。

社區檢測中心提供預約及即場登記服務，市民可在24小時預約系統提供簡單的個人資料，預約系統顯示各中心未來兩周的預約情況，便利市民計劃及選擇合適地點和時段進行檢測。中心會優先為已預約的市民提供服務。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。

社區檢測中心的開放時間為每天上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時，並於星期六、日及公眾假期維持同樣的開放時間。