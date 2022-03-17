政Whats噏：葉劉打第3針後　至今抗體再跌4成　

依家本港確診個案每日仍然超過2萬宗，有指低免疫力嘅長者係高危一族。身兼行政會議成員嘅議員葉劉淑儀都已打咗3針，最後一針係溝針，而佢今日(17日)去做過體檢，發現體內嘅抗體數已經跌咗4成。

葉劉本來打咗2針科興疫苗，舊年同幾個行會成員應邀參加接種第3針新冠疫苗測試計劃。而佢喺舊年9月16日接種復必泰疫苗，日前佢再到醫院接受最後一次抗體測試。

溝針後，佢嘅抗體水平由不足100爆升至約2萬，而喺舊年12月中已經下滑。咁今次結果係點？佢話一如所料，根據新型冠狀病毒疫苗注射後血清中同抗體報告，體內抗體數下跌，由舊年12月中嘅10891.5下跌至今嘅6248.8，但呢個數仍然屬於唔錯嘅水平，仲話睇嚟「溝針」效果不俗，仲話較早前佢嘅司機確診，但佢冇受到感染，相信係因為佢打咗3針疫苗嘅幫助，保護咗佢。

佢話完成咗呢臨床測試後，會詢問醫生專業意見，係咪有需要再打第4針。可能預計抗體會繼續下跌，但疫情又未受控，想保護自己多啲喇，不過咁搞法，都唔知要打幾多針啦。